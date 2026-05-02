コカ・コーラ ボトラーズジャパン（CCBJI）は、CCBJI自販機でアサヒ飲料の「モンスターエナジー」（355ml缶）を今夏から順次販売する。導入台数は今後、ロケーションごとに詰められるとみられる。1都2府35県全域の自販機を対象とする。アサヒ飲料は接点拡大による「モンスター」ブランドの価値向上、CCBJIは自販機商品の選択肢や購入機会の拡大が目的。CCBJの自販機としては、商品ポートフォリオの中で比較的手薄となる