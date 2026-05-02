パレスチナ人フォトジャーナリスト、ファトマ・ハッスーナの作品が展示される会場＝京都市中京区の八竹庵 5月17日まで開催中の「KYOTOGRAPHIE（キョウトグラフィー）」。京都市内の町屋や寺院をめぐりながら観賞する国際写真祭は、14年目となる今回、「South Africa In Focus」と題して南アフリカの写真家をフィーチャーしている。とりわけ印象的なのは、南アフリカとガザという「ふたつのアパルトヘイト」をつなげるキ