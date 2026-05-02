２日の京都３Ｒで、古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝が馬場入りした際に落馬負傷した。検査のため長岡禎仁騎手に乗り代わり、以降の３鞍も全て乗り代わりとなった。３日の天皇賞・春では、小倉大賞典覇者で前走・大阪杯４着のタガノデュード（牡５歳、栗東・宮）とコンビを組む予定。Ｇ１を含めて計８レースで騎乗することになっている。土曜京都４Ｒ３歳未勝利のタナブイハチターボは幸英明騎手（５７キロ）に、同７Ｒの