ニューヨークで開かれているＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議で、被爆者や広島市の松井市長、広島県の横田知事が相次いで演説し、核兵器廃絶を訴えました。 日本被団協の濱住治郎事務局長は、広島への原爆投下により、妊娠３か月の母親の胎内で被爆しました。 国連本部で演説した濱住さんは、被爆直後の状況について 「町は避難者でいっぱいになり、死体が学校の校庭で毎日４、５体ずつ１か月半も焼かれた」