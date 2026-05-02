5月1日夜霧島市で交通整理のため、路上に停車していたパトカーに軽乗用車が追突する事故があり、男性警部補が骨折の重傷です。事故があったのは、霧島市国分上之段の国道10号です。警察によりますと、5月1日午後11時半ごろ、故障車のレッカー作業のため、交通整理にあたっていた停車中のパトカーに軽乗用車が追突しました。この事故でパトカーの近くにいた霧島警察署の50歳の男性警部補が骨折の重