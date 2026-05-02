3日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（後0：59〜後2：34※関西ローカル）は放送20周年を迎えるのにあたり、40分拡大バージョンを届ける。【番組カット】無表情…USJを楽しむ？ほんこん本番組は、東西の旬な芸人や個性豊かなゲストをスタジオに招き、レギュラー陣が“芸人リポーター”となって知られざる素顔を引き出す“お笑いワイドショー”。近年は、ブレイク芸人の切実な悩み相談から、賞レースの裏側、さらには事務所の