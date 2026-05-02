Image: Amazon 付属ケーブル、使わなくなります。ガジェットを買うと付いてくるUSB-Cケーブル。多くの人が付属ケーブルをそのまま使っていると思いますが、それちょっと不便さを感じません？硬かったり短かったり、長いのもあるけど、取り出すときに絡んでグチャッたり…と、ところどころイラッとを感じることありますよね。そのチリツモなイラッとさを解消できるアイテムがこちらです。