さだまさしが、ライブ作品『さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～』をBlu-ray／DVD／CDの3形態で7月8日にリリースする。 （関連：『EIGHT-JAM』を機に辿るさだまさしの名曲“マニア”カズレーザー、上白石萌音、MOROHA アフロらとの縁） 同ツアーは、2025年5月にリリースされたアルバム『生命の樹～Tree of Life～』を携えて、同