糖尿病は血糖値のコントロールが難しく、進行すると足の血管や神経に障害を起こすことがあります。これにより足の感覚が鈍くなったり、傷が治りにくくなったりして、感染や壊疽（えそ）を起こすと切断が必要です。実際、糖尿病による足の切断は重い合併症のひとつです。本記事は、糖尿病で足の切断にいたるまでの経過と切断後の生活を詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病で足を切断」する判