MBSテレビのアナウンサーたちが自ら運営する朗読イベント『コトノハ〜ものがたりの世界』の舞台裏が、あす3日放送の同局『MBSマンスリーリポート』（前5：45※関西ローカル）で紹介される。【写真複数】MBSアナ伝統のイベント…アナたちの姿若手・海渡未来アナ＆上田芹莉アナも生き生き『コトノハ』は、1995年に始まり、今年31年目、通算37回目を迎えた伝統のイベント。単なる朗読会ではなく、作品選びから配役、運営まで