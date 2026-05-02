きのう夜、宇都宮市で突風による被害が相次ぎました。【映像】突風の影響で崩れた塀（実際の様子）消防や警察によりますと、きのう午後8時すぎ宇都宮市で「突風によりカーポートや屋根が崩れている」と通報がありました。市内の「さつき3丁目」の20〜30軒で塀が崩れるなどの被害が出ているということです。また午後8時半ころには、市内の「雀の宮5丁目」でも、「屋根の瓦が飛ばされた」と通報がありました。いずれの被害も