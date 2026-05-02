バレーボール女子日本代表の石川真佑（25＝ノバラ）が2日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気モデルの誕生日を2ショットを添えて祝福した。ストーリーズに「HappyBirthday」と書き出すと、自身とモデルでフルート奏者のCocomiが密着し、ポーズを決める2ショットをアップ。「おめでとーーーーーらぶです早く会いましょう」とつづった。1日に25歳の誕生日を迎えたCocomiは自身のストーリーズにこの投稿を