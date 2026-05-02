グラビアアイドルの山田あい（22）が1日、インスタグラムを更新。近影をアップした。山田は「むっちむちー!」とつづり、撮影中の姿を投稿した。山田は浮輪を手にし、青いバンドゥビキニを着用。たわわなIカップの丸みの引き立つ、夏先取りショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「これくらいが絶対1番良いです」「いいむちり具合だった」「もっとムチムチでもいいよ」とコメントが寄せられている。山田は、所属事務所のホ