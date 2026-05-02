SBI VCトレードとアプラス、およびビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月1日、利用金額に応じて貯まるポイントが自動で暗号資産に交換されるクレジットカード「SBI VISAクリプトカード」・「SBI VISAクリプトカード ゴールド」の発行を開始した。「SBI VISAクリプトカード」「SBI VISAクリプトカード ゴールド」○暗号資産が貯まるクレジットカードが誕生同カードの利用で貯まったポイントは、選択した暗号資産に手数料無料で自動交