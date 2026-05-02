日本ハム・島本浩也プロ野球・日本ハムの島本浩也投手が4月30日、ベルーナドームで行われた西武戦に登板。阪神時代の2019年以来、7年ぶりにセーブをあげた。新天地で抜群の安定感を見せる33歳にファンからは「激アツ」「新天地で活躍して何より」などと反響が集まっている。延長11回表に野村の左前タイムリーで勝ち越した日本ハム。裏のマウンドには、島本が送られた。ベテラン左腕は渡部、カナリオを簡単に打ち取る。その後連