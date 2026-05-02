「まさか自分が大腸がんとは思わなかった」。受診が遅れた患者さんに共通するのは、こんな言葉です。血便を「痔のせい」と決めつけたり、「若いからがんにはならない」と油断したり。早期発見を阻むのは、実は私たちの「思い込み」かもしれません。今回のテーマは、「受診が遅れた患者に共通する見逃しポイントと、よくある誤解」です。発見が遅れる理由は「痔だと思い込んでいた」受診の遅れにつながる要因として多いのが、「痔だ