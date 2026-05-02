俳優の北川景子さん（39）が、2026年4月23日にXを更新。ショートヘアにイメチェンした近影を公開した。「書店でのイベントは新鮮でした！」北川さんは、5月8日公開の映画「未来」に出演している。今回更新したXでは、同映画の「公開直前プレミアムトークイベント」出席時の写真を公開。あごほどの長さのショートヘアを耳にかけ、ブラックの衣装でシックに決めている。北川さんは「書店でのイベントは新鮮でした！」と振り返った。X