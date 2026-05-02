元ナイジェリア代表MFジェイ・ジェイ・オコチャ氏が来日フランスの強豪パリ・サンジェルマン（PSG）が体験型ポップアップスペース「ICI C’EST PARIS LA MAISON（イシ・セ・パリ・ラ・メゾン）」を東京・渋谷の「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」で5月2から5日にかけて展開する。1日にはオープンに先駆けて先行内覧会が行われ、2002年の日韓ワールドカップ（W杯）以来の来日を果たしたクラブレジェンドの元ナイジェリア代表MFジェイ・ジ