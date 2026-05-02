ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんの「りくりゅう」が1日、兵庫県尼崎市で行われたアイスショー「ブルーム・オン・アイス」にプロ転向表明後初めて出演し、息の合った演技で観衆を魅了した。最高の形で現役生活を締めくくり、新たなスタートを切った2人。親交が深く、ペア結成にも大きく関わった22年北京五輪銀メダルメンバーのアイスダンス・