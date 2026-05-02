神奈川県鎌倉市で、現職の市議会議員や歴代議長の名前を金色のプレートで掲示する大きなパネルが設置され、物議を醸している。製作などに400万円近い税金が投入されており、一部の議員からも疑問の声が上がっている。約387万円の金色パネルが設置人気観光地の鎌倉市で、物議を醸す事態が起きている。市議会の議場前ロビーの壁面に飾られているのは、現職の市議会議員や歴代の議長、副議長の名前プレートが並べられた大きなパネル。