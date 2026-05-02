新潟県五泉市の市立中学校で男子生徒が劇物の水酸化ナトリウムをお菓子と偽って下級生２人に渡し、２人が口の中をケガした問題で、同市教育委員会は３０日、男子生徒の行為をいじめ防止対策推進法に基づくいじめと認定した第三者委員会の報告書を公表した。報告書によると、男子生徒は３年生だった昨年４月、理科の実験で使った粒状の水酸化ナトリウムを持ち出し、お菓子の袋に移し替えた。その後、放課後に会った知り合いの