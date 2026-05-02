日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の第6話に、伊武雅刀、前野朋哉、一ノ瀬美空（乃木坂46）、吉田晴登がゲスト出演する。 参考：乃木坂46 一ノ瀬美空、『月夜行路』で地上波ドラマ初出演「本当に嬉しいです」 本作は、秋吉理香子の小説『月夜行路』（講談社文庫）をドラマ化した“文学ロードミステリー”。仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子