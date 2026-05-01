元世界2階級王者の京口紘人氏（32）が、お笑いタレントの千原ジュニア（52）のYouTube「千原ジュニアYouTube」に出演。井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を直前予想した。井上と同じ年で親交もある京口氏は「サウスポーに苦手意識はないと言っていたが、中谷選手は“相性が最悪”と発言していた。長身サウスポーは得意という認識じゃないんだと思った」と話した。京口氏は色んな角度から放たれる中谷のパンチ