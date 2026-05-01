◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神先発・村上の生命線でもある制球が序盤から乱れ、開幕3月27日の同戦に続き今季2敗目を喫した。「（次の登板へ向けて）また1週間でしっかりとやりたい」0―0で迎えた2回は先頭から3者四死球を与え満塁のピンチを背負うと、7番・平山に中前への2点適時打を浴び先制点を献上。3回は吉川、中山に連打を浴びて無死一、二塁とされると4番・ダルベックに3ランを左翼席へ運