7回ソフトバンク2死二塁、近藤の中前打で生還する二走栗原。捕手太田＝みずほペイペイドームソフトバンクは0―1の六回に栗原の6号ソロで追い付き、七回2死から栗原の2点二塁打などで3点を勝ち越した。上沢は走者を出しながらも要所を締め、7回1失点で3勝目。楽天は五回の1点止まりで、今季ワーストの5連敗。