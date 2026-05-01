バレーボールの大同生命SVリーグは1日、愛知県の岡崎市総合体育館などで2戦先勝方式の男子プレーオフが始まり、準々決勝第1戦でレギュラーシーズン（RS）3位のJ愛知が同6位の東京GBを3―0で下して先勝した。RS4位の名古屋も同5位の広島Tに3―0で快勝した。