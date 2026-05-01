お笑いコンビ・サルゴリラが１日、東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲで単独ライブ「カレー＆ラーメン４」（１０日まで）の取材会を行った。取材会前には公演で披露する新ネタ６本のうち２本を披露。今回は結成１０周年のメモリアルライブとなるが、１０年の中での不満を問われた児玉智洋は「ちょっと今日、口が臭かったです。（ネタが）２本だから良かったけど、本番あれが６本続くと俺もげんなりしてきちゃう」と吐露。赤羽健