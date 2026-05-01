「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）阪神・藤川監督が３点を追う六回に代打攻勢を仕掛けた。田中将大を攻め、１死一塁から熊谷に代打・高寺を送ると、右前打で好機拡大。さらに湯浅の代打でベンチスタートの中野が登場し、四球を選んだ。ここで巨人ベンチは田中将を交代した。２番手・船迫がマウンドへ上がると、藤川監督は１番・岡城に代打、前川を起用。前川は押し出し四球を選び、２点差に迫った。なお１死満塁で押せ