プロゴルファーの（27）は4月26日、Instagramを更新。韓国の人気ガールズグループ「TWICE」のコンサートに行った際のオフショットを公開した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 投稿されたのは、小祝がプロゴルファーの吉本ひかる（27）らと共に、会場に設置された豪華な花台の前で満面の笑み