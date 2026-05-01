ドジャースの専門メディア「ドジャースウェイ」は４月３０日（日本時間５月１日）、「キム・ヘソンはムーキー・ベッツのドジャース復帰に近づく中、自らを救ったのかもしれない」との記事を配信した。右腹斜筋を痛めＩＬ入りしたムーキー・ベッツ内野手（３３）の復帰が近づき、ミゲル・ロハス（３７）、キム・ヘソン（金慧成＝２７）、アレックス・フリーランド（２４）の残留争いが激しさを増している。記事は好調ロハスを