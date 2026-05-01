1日午後、鹿児島市の市道で道路を横断していた小学生の男子児童(7)が軽乗用車と接触する事故がありました。児童は病院に搬送されましたが、軽傷だということです。事故があったのは、鹿児島市郡元の市道です。警察によりますと、1日午後3時頃鹿児島市の男性(74)が軽乗用車を運転し、郡元方向から唐湊方向へ走行していた際、道路を横断していた小学生の男子児童(7)と接触しました。児童は左の足首にすり傷を負う軽傷です。