【公式ファンブック ボンボンドロップシール パーフェクトBOOK】 4月28日発売 5月1日重版出来 価格：1,320円 【拡大画像へ】 朝日新聞出版は、4月28日に発売したムック本「公式ファンブック ボンボンドロップシール パーフェクトBOOK」が主要書店で売上1位となったことを発表。また、発売前重版分が5月1日に出来上がったと伝えた。価格は1,32