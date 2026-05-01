Meituは、画像編集・加工アプリ『Meitu』にて、新機能「女児ゲー風」加工をリリースした。 【画像あり】あの頃の姿になれちゃう「女児ゲー風」加工の実例・使い方 本機能は、日本で再注目されている“平成”のトレンドをもとに開発されたもので、当時の女児向けゲームのような世界観や雰囲気を再現した加工が特徴。パステルカラーやデフォルメされたキャラクタータッチを再現し、写真