グラスナー監督が鎌田大地の活躍ぶりを称賛イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスは現地時間4月30日、UEFAカンファレンスリーグ準決勝第1戦でシャフタール・ドネツク（ウクライナ）と対戦し、3-1の勝利を収めた。日本代表MF鎌田大地は1ゴール1アシストの活躍で勝利に大きく貢献。現地メディア「The Athletic」は、指揮官との絆に触れつつ「彼らは互いに信頼し合っている」と報じている。スタメン出場した鎌田は、1