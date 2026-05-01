春の大一番へ、名手が向かう。武豊騎手は土曜東京で6鞍、日曜京都で6鞍に騎乗予定。日曜メインの天皇賞ではアドマイヤテラとコンビを組み、大舞台に挑む。長距離適性は抜群、ここは主役候補。ユタカマジックが炸裂となるか！？【阪神大賞典】武豊が前人未到の40年連続重賞V…アドマイヤテラでレコード快勝土曜東京も注目のラインナップ●武豊 今週の騎乗馬・5月2日（土）東京4Rスワーヴマルス5Rレオアジャイル6Rリポサンテ