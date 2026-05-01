天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、栃木県の御料牧場で静養に入られました。1日午後5時ごろ、両陛下と愛子さまは御料牧場に到着し、県知事や牧場の職員などの出迎えを受けられました。到着直前に雨があがり、ご一家は「楽しみに参りました」と笑顔を見せられました。牧場での滞在は2年ぶりで、ご一家は豊かな自然の中で1週間ほど静養される予定です。