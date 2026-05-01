BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘と新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」から誕生するボーイズグループ「VIBY（バイビー）」の軌跡を追うドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』#1が、4月29日に放送された。【映像】VIBY・AKITO美少年すぎる幼少期の写真同番組は、キム・ミジョン氏が日本で立ち上げた新レーベル「Rii.MJ