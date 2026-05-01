山田洋次監督（94）が1日、東京・池袋の新文芸坐で行われた「昭和100周年記念邦画5社×新文芸坐『名作発掘！昭和100年、いま観たい映画〜新文芸坐編〜』特集上映」に登壇。渥美清さんが主演し、吉永小百合（81）がマドンナを演じた1972年（昭47）の「男はつらいよ」シリーズ第9作「−柴又慕情」上映後に「山田洋次監督と振り返る、あの頃の撮影所と映画づくり」と題し、元山田組助監督の阿部勉監督（69）と対談した。上映には