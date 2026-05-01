「ガンバレ☆プロレス」の女子プロレスラー・まなせゆうな選手が、自身のインスタグラムを通じて卵巣嚢腫と子宮筋腫による活動休止を報告しました。 【写真を見る】【 ガンバレ☆プロレス 】まなせゆうな選手卵巣嚢腫と子宮筋腫で活動休止へ「この経験も全部背負って、もっと強くなる」まなせさんについて、ガンバレ☆プロレスより「鎖骨の負傷に伴う手術前の血液検査にて異常が見つかり、精密検査を行った結果、卵巣に腫れ