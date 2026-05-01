3月末にMBSを退社したフリーアナウンサーの武川智美（57）が1日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。フリーになって実感したことを打ち明けた。武川アナは「3月までのお給料は3月末に入金。4月は当然MBSからのお給料はなし」と告白。「4月にした仕事のギャランティーは4月中には入らず2〜3か月後になることも」と説明した。そして「初めて収入がなかった1か月が終わった…」としみじみ。ハッシュタグで「わかっていたこ