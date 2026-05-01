首相官邸の公式Xアカウントが2026年5月1日、「内閣広報室試行アカウント」の運用を開始したことを発表した。「内閣広報官が投稿する公式アカウントです」首相官邸は1日、「本日より、内閣広報室試行アカウント（@PressSec_JP）の運用を試行的に開始しました。よろしくお願いします！」と投稿した。「内閣広報室試行アカウント」のXアカウントは、「首相官邸公式アカウントに加え、内閣広報官が総理の近くから見る総理の姿などを、