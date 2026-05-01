今回は、Apple TVで今見ておきたい注目作と、押さえておきたいおすすめのオールタイムベストをご紹介します。連休に家でダラっと過ごすなら、動画配信は欠かせません。Apple MusicとiCloudのために「Apple One」をご利用中なら、Apple TVを観なくてはもったいないですよ。今回は、Apple TVで今見ておきたい注目作と、ハズレなしのオールタイムベストをご紹介します。○愛すべき"映画を愛する人々"のコメディ「ザ・スタジオ」ハリウ