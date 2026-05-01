2025年末、千葉県銚子市のホテルが突然、休業し連絡が取れなくなった問題。このホテルを運営する会社は、他にも数多くのホテルや介護施設などを買収し、少なくとも24の施設で休業や廃業となっていることが私たちの取材でわかりました。背景には中国人をターゲットにしたあるビジネスの存在が…。【写真で見る】社長を直撃ホテルなど24か所が休業か廃業に…突然休業「連絡が取れない」 問い合わせ相次いだホテルは今日本一早