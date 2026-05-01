円相場で円安が進む中、片山財務大臣は4月30日夕方、「断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と発言しました。一時1ドル＝160円台後半をつけていた円相場は、発言以降5円以上円高が進み、一時1ドル＝155円台半ばまで急伸し、政府関係者はFNNの取材に対し、介入に踏み切ったことを強く示唆しています。私たちの周りのあらゆるものの物価にもつながってくるこのニュースを、経済部の智田解説副委員長に聞いていきます。「為