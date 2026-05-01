相手を手放しで褒める際、どんな言葉で伝えたらいいのか。「人に好かれる言いかえ」をレクチャーする講師・司会者のつみきち氏は「『若いのに』『女性なのに』などの言葉はときに失礼にあたる。代わりにどんな相手でも褒められる万能フレーズを身に付けてほしい」という――。※本稿は、つみきち『知らない間に嫌われる言葉、話すたびに好かれる言葉』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Moon Safar