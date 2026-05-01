発達する低気圧の影響でけさ、東海や関東で雨が強まり、相模原市では、交差点近くで土砂崩れが起きました。【映像】現場付近の様子午前9時半ごろ、相模原市緑区で「土砂崩れです」と通報がありました。警察によりますと、交差点近くで土砂がブロック塀を巻き込んで崩れ、歩道に散乱しました。雨の影響とみられるということです。けさは発達する低気圧の影響で雨や風が強まり、相模原市中央区では午前9時1分までの1時間に17