―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが”アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回訪れたのは、日暮里駅近くにある24時間営業の立ち食い蕎麦店『一由そば』。担当編集に「本物のライブキッチンを見せてあげますよ」と連れて行かれた著