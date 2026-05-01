ドイツの国立美術館で、イーロン・マスク氏や金正恩総書記など著名人の顔をつけたロボットの展示が始まった。制作したアーティストは「私たちがテクノロジー界の大富豪の影響を受けている」と説明している。マスク氏やベゾス氏、金正恩氏まで･･･ドイツの首都ベルリンにある国立美術館でアート作品として展示されていたのは、アメリカの実業家、イーロン・マスク氏の顔をつけた、犬のようなロボット。ほかにも、Amazonの創業者のジ