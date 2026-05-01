１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円２８銭前後と前日の午後５時時点に比べて２円８５銭程度のドル安・円高となっている。 ４月３０日夕に片山さつき財務相と三村淳財務官が相次いで為替介入の実施が近いことを示唆し、そのあと日本の通貨当局による為替介入とみられる円買い・ドル売りが断続的に入ったことからドル円相場は一時１５５円５７銭まで急落した。ただ、原油価格の高止まりな