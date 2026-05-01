１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円２８銭前後と前日の午後５時時点に比べて２円８５銭程度のドル安・円高となっている。



４月３０日夕に片山さつき財務相と三村淳財務官が相次いで為替介入の実施が近いことを示唆し、そのあと日本の通貨当局による為替介入とみられる円買い・ドル売りが断続的に入ったことからドル円相場は一時１５５円５７銭まで急落した。ただ、原油価格の高止まりなどを受けた円売り圧力は根強く、この日の東京市場のドル円相場は下げ渋り。米ニュースサイトのアクシオスが「米中央軍のクーパー司令官とケイン統合参謀本部議長が、イランに対する軍事行動の可能性に関する新たな計画についてトランプ大統領に説明した」ことを伝えると、午前１１時５０分ごろには１５７円３２銭まで値を戻す場面があった。とはいえ、大型連休を控えて積極的には動きにくく、午後は１５７円台前半で膠着状態。三村財務官が午前に記者団に対して「大型連休はまだままだ序盤だと認識していただくよう申し上げておく」と述べ、更なる対応に踏み切る可能性に言及したことが戻りの鈍さにつながっているようだった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円４０銭前後と同２円６０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS